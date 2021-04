Ginnastica artistica, Bartolini è bronzo europeo nel libero

Basilea – Nicola Bartolini vince la medaglia di bronzo nella finale di specialità al corpo libero, agli Europei di ginnastica artistica in corso a Basilea.

Il ginnasta di Quartu Sant’Elena porta a sette le medaglie dell’albo d’oro dell’artistica maschile azzurra ai campionati continentali, dopo i tre ori e un argento di Franco Menichelli a Lussemburgo 1961, Belgrado 1963, Anversa 1965 e Tampere 1967 e i due bronzi di Jury Chechi e Andrea Cingolani rispettivamente a Budapest 1992 e Mosca 2013.

Il suo esercizio sul quadrato – doppio carpio avanti, tsukahara avvitato, teso indietro uno e mezzo+ teso avanti due avvitamenti, 1 e mezzo avanti, una verticale di impostazione e un endo, teso 2 e mezzo indietro più un salto teso con avvitamento avanti e salto teso con triplo avvitamento indietro – è stato valutato con 14.666 punti. La prima finale del Campionato Europeo di Basilea viene vinta dal russo Nikita Nagornyy, già oro nell’All-around di ieri. Argento per il padrone di casa, lo svizzero Benjamin Gischard, con 14.966. Ai piedi del podio svizzero, il turco Ahmet Onder, a quota 14.166. Entrato come terzo ginnasta, l’atleta tesserato per la Pro Patria Bustese, che si allena con Paolo Pedrotti all’Accademia di via Ovada a Milano, è stato preciso in ogni diagonale e ha mantenuto alta la concentrazione. “Dedico questa medaglia a chi c’è sempre stato, da Paolo Pedrotti ad Alberto Busnari – ha dichiarato Bartolini stringendo il bronzo tra le mani – ovviamente anche alla mia famiglia e alla mia fidanzata che mi sprona a dare il massimo e a fare sempre di più. Il mio sogno è l’Olimpiade e la medaglia non è un punto di arrivo, bensì di inizio su una strada che mi porterà a realizzarlo”.

Salvatore Maresca vince la medaglia di bronzo agli anelli. Lo stabiese classe 1993, allenato da Marcello Barbieri alla Ginnastica Salerno, comincia a farsi strada nella grande tradizione italiana in questo attrezzo a livello internazionale, come ha già fatto il suo compagno di squadra Marco Lodadio che, nel 2019 a Stettino (POL), vinse l’argento. L’aviere del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, argento mondiale in carica e già qualificato per l’Olimpiade di Tokyo 2020, è assente in Svizzera perché in fase di recupero da un intervento.

La medaglia di Maresca, in questa specialità, è la 15esima dell’albo d’oro europeo Federginnastica, la quarta di bronzo dopo Matteo Morandi a Lubiana 2004 e Mosca 2013 e quella di Andrea Coppolino a Volos 2006. L’esercizio del ventisettenne – capovolta all’appoggio a braccia tese, Yan Mijayoung, capovolta all’appoggio a braccia tese in rondine, slancio appoggio dorsale alla croce in verticale, Jonasson, slancio appoggio dorsale alla rondine, dall’orizzontale prona in sospensione salita di forza con le braccia tese in croce, Nakayama, slancio appoggio dorsale all’orizzontale gambe unite, granvolta di dorso, granvolta di petto, uscita con doppio teso con un avvitamento – è stato valutato con 14.900 punti, assicurandosi la terza posizione alle spalle del greco Eleftherios Petrounias (pt. 15.400) – campione olimpico di Rio de Janeiro – e del russo Nikita Nagornyy (pt. 15.033) che, dopo l’oro al corpo libero, prende l’argento al cavallo con maniglie. ”Sono molto contento – ha dichiarato visibilmente emozionato Maresca dopo la premiazione – Ci speravo ma la gara è gara quindi non si può mai dire nulla fino alla fine. Mi sono confrontato con i migliori in Europa ed è stato bellissimo. Io e il mio amico Nicola (Bartolini, ndr.) abbiamo iniziato insieme e ora ci troviamo qui, entrambi con una medaglia di bronzo europea in mano. Ho tanti obiettivi. Il mio sogno è sicuramente l’Olimpiade ma il mio percorso lo costruisco passo dopo passo. Voglio fare i complimenti alle ragazze (Giorgia Villa e Alice d’Amato, ndr.) per la loro finale alle parallele. Hanno avuto carattere e sono sicuro che avranno altre occasioni per portare in alto i colori dell’Italia. Dedico la medaglia a mio padre, mia madre, alla mia ragazza e a tutte le persone che mi sono state vicino in questi anni, dal mio allenatore Marcello Barbieri alla mia società”.

(foto@SimoneFerraro/Fgi)

