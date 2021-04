Latina, minacce e atti persecutori alla ex: il provvedimento del giudice allontana lo stalker

Latina – La Polizia di Latina, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Latina guidata dal Procuratore Capo Giuseppe De Falco e dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza, prosegue nella propria attività di tutela delle fasce deboli.

In tale contesto nel pomeriggio di ieri, 23 aprile, i poliziotti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, nei confronti di un 30enne.

Il provvedimento del gip di Latina Giuseppe Cario scaturisce da una attività investigativa della Squadra Mobile che ha raccolto le dichiarazioni della l’ex moglie del 30enne, prostrata e impaurita dalle continue violenze, minacce e ingiurie a lei rivolte.

La donna ha dichiarato di aver subìto quasi quotidianamente dall’anno 2016 sino all’anno 2018 violenze fisiche e psicologiche che non trovò all’epoca il coraggio di denunciare per paura delle conseguenze cui sarebbe potuta incorrere.

Nonostante la separazione l’uomo ha continuato a porre in essere atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, con pedinamenti e continue telefonate e messaggi minatori e inaspettate ed indesiderate visite sotto l’abitazione della donna, condotte che hanno costretto la parte offesa a modificare le proprie abitudini di vita.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina