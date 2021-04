Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo il passaggio del fronte giunto sull’Italia a metà settimana l’anticiclone tornerà a rinforzare sul Mediterraneo centrale e si legherà con un altra zona di alta pressione presente sul Regno Unito. Ne conseguirà una stabilizzazione del tempo anche sull’Italia, con ritorno a condizioni di bel tempo prevalente e temperature in aumento, finalmente su valori consoni a quelli del periodo. Farà eccezione però il Sud, alle prese fino a sabato con gli effetti residui del peggioramento di questa settimana. Vediamo i dettagli:

METEO SABATO 24 APRILE. Sarà una giornata stabile e in prevalenza soleggiata sulle regioni centro-settentrionali, pur con qualche nube sparsa ed innocua al mattino sulla Val Padana e al pomeriggio in prossimità dei rilievi alpini. Condizioni ancora un po’ instabili invece al Sud, con qualche pioggia o rovescio al mattino su medio-bassa Puglia, Lucania, Calabria e nordest Sicilia, in esaurimento in giornata e con tendenza a graduali schiarite da nord. Meglio invece sul resto delle regioni meridionali, con più sole su Campania, alta Puglia ed ovest Sicilia. Temperature in aumento al Centro-Nord, con massime fino a 21/23°C al Nordovest e sulle zone interne del medio-alto Tirreno.

METEO DOMENICA 25 APRILE. Giornata stabile su tutta Italia e in gran parte soleggiata, pur con alcune sottili velature in transito sulle regioni centro-settentrionali, specie sul versante tirrenico, in ispessimento in serata ma a carattere del tutto innocuo. Nel pomeriggio si segnalano alcuni annuvolamenti cumuli formi in sviluppo su Prealpi lombardo-venete e Appennino settentrionale, senza fenomeni di rilievo. In serata nubi più compatte al Nordovest e sulla Sicilia ionica. Temperature in ulteriore aumento, massime fino a 22/24°C al Nord, zone interne del medio-alto Tirreno, alta Puglia e localmente delle isole maggiori.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: tornano condizioni meteo stabili e soleggiate su Toscana, Umbria e Lazio, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime in ulteriore rialzo; clima mite nelle ore centrali con massime localmente prossime ai 22-24°C; minime invece ancora piuttosto basse, localmente sotto i 7-8°C sulle zone interne. Venti da nordest, in prevalenza deboli, con raffiche moderate su Appennino, bassa Umbria, alto Lazio, da nordovest moderati lungo le coste. Mare da poco mosso a localmente mosso al largo.

DOMENICA: Giornata stabile ed in prevalenza soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio grazie all’alta pressione. Cieli sereni o al più a tratti offuscati da nuvolosità medio-alta di passaggio; qualche fugace piovasco non escluso sui crinali della Garfagnana al pomeriggio. Temperature massime in ulteriore lieve rialzo, punte di 24-25°C sulle zone interne lontane dal mare, più fresco lungo i litorali. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Residue note instabili sulle regioni del medio Tirreno, in particolare sul Lazio centro-meridionale dove potremo avere qualche locale rovescio o temporale. Weekend del 25 aprile che si prospetta invece stabile, soleggiato o al più parzialmente nuvoloso ma senza piogge, grazie ad un temporaneo rinforzo dell’alta pressione. In questa fase temperature massime in aumento con punte di 24-25°C sulle zone interne lontane dal mare, più fresco e ventilato lungo le coste. Nella prossima settimana si prospetta invece un generale peggioramento con ritorno di fasi piovose, specie sui settori toscani.

