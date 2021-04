Ardea – “Vorrei ringraziare Daniela Magliacca, presidente della Pro Loco Tor San Lorenzo, per averci donato questa bellissima raccolta di scorci fotografici di Tor San Lorenzo”. Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni.

“Abbiamo posizionato questi lavori alla nuova delegazione di Via di Campo di Carne sia per dare un po’ di colore all’ambiente, sia per permettere ai cittadini di vederle… magari qualcuno si riconoscerà in qualcuna delle foto”.

Foto 2 di 2



“Un altro piccolo passo – conclude – per migliorare il decoro delle sedi comunali oltre ad un bellissimo esempio di collaborazione tra la Pro Loco Tor San Lorenzo ed il comune di Ardea. Grazie a Daniela e Bruno che da tempo avevano portato alla mia attenzione questi lavori”.

