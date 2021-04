Infernetto, fermato per un controllo confessa di avere un chilo di droga in casa: arrestato

Ostia – Fermato dalla Polizia per un semplice controllo confessa subito di avere addosso più di 5 grammi di marijuana e 1 chilo di droga in casa.

E’ successo nella giornata di ieri, a Ostia, dove gli agenti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, hanno arrestato un 21enne. I poliziotti hanno notato il ragazzo che, con fare sospetto, si stava dirigendo verso via Pier Alessio Guglielmi. Fermato per un controllo, ha spontaneamente ammesso di avere al seguito 5,51 grammi di marijuana.

Alla richiesta degli agenti sulla presenza di altra sostanza presso la sua abitazione, il ragazzo ha ammesso di detenere in casa circa 1 kg. di altra sostanza stupefacente.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 1 bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, 1.713,97 grammi di hashish e 531,13 di marijuana. Sono stati inoltre ritrovati 5.010,00 euro in banconote di vario taglio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

