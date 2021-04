Pomezia, al via l’istituzione della commissione speciale antimafia

Pomezia – “La commissione Statuto del comune ha dato il primo via libera alla costituzione della commissione speciale antimafia a Pomezia“. Lo rende noto il consigliere comunale Stefano Mengozzi del Partito Democratico di Pomezia.

“Con una mia mozione – prosegue -, poi approvata all’unanimità, ne avevo proposto l’istituzione quasi due anni fa ed ora (finalmente) vede la luce”.

“Il contrasto dei fenomeni legati alla criminalità organizzata deve essere un compito dell’istituzione comunale, lavorando sul monitoraggio costante, l’audizione delle forze di polizia e la promozione della cultura della legalità”.

“Saranno i compiti principali che dobbiamo mettere al centro del lavoro della commissione – conclude Mengozzi -. Sarò davvero felice di farne parte e spero in un lavoro utile contro tutte le mafie”.

