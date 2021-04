Troppo forte Tsitsipas: Sinner non conquista la finale a Barcellona

Barcellona – Conquista la seconda semifinale della carriera a Barcellona Stefanos Tsitsipas. Nel 2018 era arrivato a un passo dal titolo in Spagna e ci riproverà domani, incontrando uno tra Carreno Busta e Rafael Nadal, che giocheranno l’altra semifinale (derby spagnolo) in tabellone tra un’ora, sul rosso dell’Atp 500 della capitale catalana.

Un doppio 6-3 su Jannik Sinner che ha lottato con personalità per battere il campione di Montecarlo, senza avere la meglio su un avversario più forte. Lunedì prossimo Sinner scalerà la classifica Atp arrivando al 18esimo posto. Non giocherà il torneo di Monaco l’italiano, ma si riposerà (e allenerà una settimana) e poi tornerà in Spagna per scendere in campo nel torneo di Madrid. In seguito ci saranno gli Internazionali di Roma e poi il Roland Garros di Parigi. Tripla impegnativa per Jannik, che sta crescendo game dopo game.

