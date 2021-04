Fiumicino – “Valle Coppa ad Aranova lasciata al degrado e si ripresenta ancora una volta la palese la differenza di trattamento tra i residenti di Fiumicino centro e quelli delle altre località. Qui, infatti, i residenti si sentono abbandonati a loro stessi e i disagi che devono affrontare sono molteplici: il Consorzio ad oggi inesistente, non è stato mai chiuso; la situazione idraulica delle acque reflue è al collasso e il canale è intasato da vegetazione e terra”. Così, in una nota, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Per non parlare – spiega il Capogruppo – del manto e della sicurezza stradale: la segnaletica è stata divelta, la pensilina della fermata dell’autobus cade a pezzi e il manto stradale trema a causa della velocità troppo elevata dei mezzi pubblici e dei mezzi addetti alla raccolta rifiuti che passano nella via principale Ploaghe.

Foto 3 di 7













Come è possibile far finta di niente e continuare a chiudere gli occhi di fronte ad un quartiere lasciato così a se stesso, nonostante le rassicurazioni date negli anni? I residenti sono stanchi di essere considerati cittadini di ‘serie b’ e di non poter godere della stessa considerazione di quelli che, ad esempio, abitano a via Torre Clementina.

Per ascoltare la loro voce, a breve incontrerò i cittadini di Valle Coppa affinché espongano tutte le problematiche a cui deve essere trovata urgentemente una soluzione, per racchiuderle in un documento che presenterò direttamente al Sindaco”.

“Ricordo, per l’ennesima volta, – conclude Severini – al Sindaco e a tutta l’Amministrazione che Fiumicino è un territorio vastissimo ed ogni singola zona, ogni singolo abitante merita lo stesso trattamento”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino