X Municipio, la denuncia del M5S: “I fondi regionali per i disabili sono insufficienti”

Ostia – “Durante la commissione congiunta Sociale e Pari Oppurtunità, a cui hanno partecipato i rappresentanti del dipartimento V Politiche Sociali, i membri dello staff dell’assessora Veronica Mammì ed il Disability Manager di Roma Capitale Andrea Venuto, si è chiarito, semmai ce ne fosse stato il bisogno, che le erogazioni dei contributi alle famiglie per le disabilità gravi e gravissime sono finanziate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza e che le Regioni, e non i Comuni, sono gli enti deputati alla ripartizione delle quote spettanti”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Movimento 5 Stelle del X Municipio.

“La ripartizione, come è stato chiarito – sottolinea il presidente della commissione Politiche Sociali, Alessandro Nasetti -, avviene attraverso una serie di criteri e parametri che sono sempre individuati dalla stessa Regione che, nonostante fosse stata invitata, nella figura dell’assessore Alessandra Troncarelli, è stato l’unico ente non essere presente in commissione”.

“Purtroppo – ribadisce la presidente della commissione Pari Opportunità, Filomena Cotti Zelati – i fondi che la Regione Lazio ha messo a disposizione di Roma Capitale non riescono a coprire nemmeno le richieste delle famiglie che hanno ottenuto il diritto dell’erogazione nel 2020″.

“Nonostante questo – sostiene il consigliere Nasetti -, il dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale, per voce della dottoressa Elisabetta Marconi, ha preso l’impegno ad integrare almeno le somme necessarie per coprire le erogazioni per le famiglie che avevano ottenuto il contributo negli anni precedenti. Detto questo, assessore e consiglieri hanno espresso massima solidarietà alle famiglie ed ai caregivers che si vedono attualmente esclusi dalle contribuzioni”.

“Siamo e saremo sempre dalla parte delle famiglie e cercheremo in tutti i modi, come sempre è stato fatto, di contribuire fattivamente alla risoluzioni delle eventuali controversie di cui i cittadini aventi diritto, sono le vittime involontarie”, conclude l’assessora alle Politiche Sociali Germana Paoletti.

