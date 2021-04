Apre a Cerveteri il primo asilo nido comunale

Cerveteri – Il primo Asilo Nido Comunale aprirà i battenti già per l’anno scolastico 2021/2022. E’ un passo importante: si è finalmente concretizzato il progetto dell’Amministrazione Comunale, sostenuto in primis dal sindaco Alessio Pascucci, e in vista della vicina conclusione dei lavori, il Comune ha avviato le richieste di pre-iscrizione per il 2021.

La struttura si trova in via Duilio Ottavi e può ospitare 30 bambini dai tre mesi di vita ai tre anni (quindi nati dal primo ottobre 2018 fino al 2020), figli di residenti o anche di un pendolare che lavori nel Comune di Cerveteri. Gli spazi verranno suddivisi in tre settori per ogni fascia d’età: 6 posti saranno destinati ai lattanti (tra i 3 e i 12 mesi), 12 posti ai semi-divezzi (13-24 mesi) e i restanti 12 per i divezzi (dai 25 fio ai 36 mesi di vita).

Per quanto riguarda la domanda di pre-iscrizione, si può effettuare attraverso il modello disponibile sul sito www.comune.cerveteri.rm.it o tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it ma anche presso l’Ufficio Protocollo al Parco della Legnara (dove è possibile consegnarla a mano). La scadenza sarà il 15 maggio alle ore 12:00. Per la richiesta è necessario allegare il certificato di nascita, lo stato di famiglia, certificato di residenza, certificato delle vaccinazioni, eventuali disabilità certificate dalla ASL, modello ISEE in corso di validità e copia DSU, documentazione inerente l’attività lavorativa dei genitori e fotocopia di un documento in corso di validità del richiedente.

Dichiara la vice-sindaca e assessora alle Politiche Scolastiche del Comune, Francesca Cennerilli: “Aprire l’Asilo Nido Comunale, il primo della storia di Cerveteri, è sempre stato uno dei nostri obiettivi dopo un lungo lavoro burocratico e strutturale siamo oramai prossimi a renderlo operativo. Invito pertanto tutte le famiglie interessate a consultare con estrema attenzione gli atti pubblicati sul sito del Comune e a partecipare”.

“L’apertura delle pre-iscrizioni – aggiunge il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci – rappresenta un passaggio mai raggiunto sinora. Per la nascita del primo Asilo Nido comunale abbiamo lavorato con intensità ed era uno dei punti principali del programma elettorale”.