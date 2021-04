Blitz nel capannone del Tommy Racing Team, tentato furto contro il campione del mondo offshore Maurizio Schepici

Roma – Sono entrati nel capannone di Ponte Galeria che custodisce la barca off shore del campione del mondo Maurizio Schepici, nativo siciliano ma legato a Fiumicino a doppio filo da anni, che con il suo Tommy Racing Team ha dato lustro all’Italia e al litorale romano (leggi qui). Hanno fatto man bassa di strumenti preziosi: Gps, Go-pro, caschi da gara e tanto altro… Ma l’azione criminosa ha avuto vita breve. Le indagini-lampo del commissariato San Paolo hanno consentito di intercettare chi ha compiuto l’azione criminosa e recuperare la refurtiva, del valore di svariate migliaia di euro.

“Devo ringraziale gli uomini e le donne del Commissariato San Paolo per la capacità investigative e la rapidità di azione – ha affermato Maurizio Schepici -. Non posso fare lo stesso nei riguardi del magistrato che ha seguito il caso, che non ritenuto di arrestare il malvivente colto con la refurtiva in mano denunciandolo a piede libero. Comunque sia, per il Tommy Racing Team è stato un 25 aprile di preoccupazione, che solo la professionalità della polizia ha trasformato in un lieto fine”.

(Il Faro online)