La gioia di Vanessa Ferrari: “Il bronzo europeo per la mia Italia che vuole rinascere”

Basilea – L’operazione chirurgica al tendine che l’ha tenuta lontana dal quadrato, il ritorno in Coppa del Mondo con medaglia e poi il Covid. Non c’è stata pace per Vanessa Ferrari negli ultimi due anni, ma oggi ha ritrovato il sorriso e una splendida rivincita. L’azzurra ha portato a casa un importante bronzo dagli Europei di ginnastica artistica in corso, a Basilea.

E’ la terza medaglia per l’Italia in competizione, dopo le due medaglie vinte ieri da Nicola Bartolini e Salvatore Maresca (leggi qui). La plurimedagliata del corpo libero tricolore è salita ancora sul podio. A 30 anni insegue la sua terza Olimpiade della carriera. A Rio 2016 non era riuscita a dare il meglio a causa di un dolore al tendine, che poi l’ha fermata per un po’, adesso tutto torna possibile per Vanessa che felicissima ha realizzato un bell’esercizio piazzandosi terza con 13.600 punti: “La medaglia è un simbolo di resilienza e resistenza – ha detto la Ferrari a margine della premiazione – non ho mai mollato. I miei sogni mi danno la forza per andare avanti. Dedico il bronzo all’Italia in una data così importante per il nostro Paese”. Vanessa è andata dritta al podio con la canzone ‘Bella Ciao’, che l’ha accompagnata nell’esibizione: “Speriamo di poterci liberare presto anche dalla pandemia e poter tornare a riempire i palazzetti. Riaprire le palestre e far ripartire le società”.

Trova una speciale ‘testimonial’ allora il mondo dello sport in sofferenza. E Vanessa aumenta il medagliere personale: 5 allori in specialità agli Europei. Per due volte è stata campionessa continentale e altre due vicecampionessa). E un bronzo da coccolare, al suo ritorno, direzione Olimpiadi.

(foto@SimoneFerraro/Fgi)

