Latina, rapina al Conad: ruba liquori e ferisce l’addetto alla vigilanza

Latina – Nel pomeriggio di sabato 24 aprile, i carabinieri della sezione radiomobile Compagnia di Latina, nel corso di servizi di controllo del territorio, su segnalazione della centrale operativa, hanno arrestato un 39enne originario della Georgia, in Italia senza fissa dimora, per il reato di rapina.

L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno del Conad in Via Isonzo, si impossessava di alcune bottiglie di liquori nascondendole e dopo aver pagato solo una bottiglia di birra, oltrepassava le barriere delle casse e usciva.

L’addetto alla vigilanza nel tentativo di fermare il 39enne, ingaggiava con questo una colluttazione procurandosi un lieve taglio alla mano. L’immediato intervento da parte dei militari consentiva di bloccare il malvivente traendolo in arresto, mentre l’addetto alla vigilanza veniva soccorso da personale del 118 intervenuto sul posto.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di questo Comando provinciale in attesa del rito direttissimo fissato per domani, 26 aprile.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

