Party “clandestino” in piena notte nel centro di Roma: multati 15 giovani

Roma – Si erano riuniti in una “casa vacanze” per festeggiare in barba al Covid. E’ quanto è accaduto a Roma, dove a i carabinieri del Comando Provinciale, nel corso dei controlli sul rispetto delle normative anti-Covid nell’’ultimo fine settimana di restrizioni in zona arancione, è stata segnalata una festa in corso.

In piena notte, i carabinieri della Stazione Roma Macao sono intervenuti in un appartamento adibito a “casa vacanze” in via del Boccaccio, nel cuore della Capitale, dove alcuni abitanti della zona avevano segnalato al 112 la presenza della festa. I carabinieri hanno sorpreso 15 giovani, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, che stavano festeggiando senza rispetto delle norme in atto.

Il party è stato interrotto e i partecipanti sono stati identificati e sanzionati. Per due di loro è scattata anche la multa per la violazione del divieto di spostamento in Comune diverso da quello di residenza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

