Ristoranti aperti fino alle 22, niente multe per chi torna a casa dopo. Ecco perché

Roma – Con il via libera del nuovo Decreto, riaprono i bar e i ristoranti in zona gialla (leggi qui) anche a cena. Resta però in vigore il coprifuoco alle 22:00 e questo crea dubbi a chi volesse andare a cena fuori, per timore di non poter poi rientrare a casa in tempo.

La domanda è: Si può restare a cena al ristorante fino alle 22:00?

“C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori a erogare i servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi far ritorno a casa senza alcun rischio di sanzioni”. Così la ministra per gli Affari regionali, Gelmini, al Messaggero.

“Se continua il trend positivo – conclude Gelmini – a metà maggio si cambia il coprifuoco, e il nostro obiettivo è quello di abolirlo, e si riaprono nuove attività”.

(Il Faro online)