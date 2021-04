Roma in zona gialla, transenne e poliziotti contro gli assembramenti: il piano della Questura

Roma – Da domani 26 aprile 2021 i varchi di accesso alle zone del centro di Roma e nelle zone della movida saranno presidiati dalle forze dell’ordine per evitare assembramenti. E’ una delle misure messe a punto nel corso del tavolo tecnico che si è svolto in questura a Roma in vista del passaggio di colore e delle riaperture.

In particolare polizia, gdf e carabinieri saranno presenti ai varchi di accesso delle vie dello shopping e delle vie della movida tra cui piazza Trilussa, Campo de’ Fiori, Pigneto, Ponte Milvio, San Lorenzo, Trastevere e il Rione Monti. Inoltre presìdi delle forze dell’ordine saranno presenti, in considerazione della ripresa delle lezioni in presenza a scuola, nelle stazioni della metropolitana e degli autobus.

