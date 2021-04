Tentarono una rapina al mercato di Anzio Colonia: arrestati i due malviventi

Anzio – A distanza di poco più di due settimane ed al termine di serrate indagini condotte sotto la direzione della Procura di Velletri, i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno tratto in arresto anche un 38enne pluripregiudicato originario di Velletri, senza fissa dimora, complice dell’autore della tentata rapina che i due soggetti stavano per perpetrare nei pressi del mercato ortofrutticolo settimanale di Anzio Colonia.

L’azione criminale poteva avere un drammatico esito visto che i due malviventi, non riuscendo nel loro intento di asportare un Suv parcheggiato su via Bottego, vistisi scoperti dal proprietario dell’autovettura, per guadagnarsi una via di fuga, salivano a bordo di un autoveicolo in loro uso e non avevano remore ad investire dolosamente un giovane che, avendo assistito all’accaduto, aveva cercato di bloccarli. Lo sfortunato, sbalzato sull’asfalto riportava delle lesioni personali prontamente medicate presso il locale nosocomio.

Dopo l’arresto in flagranza di reato di uno dei due autori, un 45enne pregiudicato di Latina, i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno avviato ininterrotte indagini finalizzate ad individuare il complice del rapinatore chiudendo il cerchio attorno ai malviventi, rintracciando e traendo in arresto anche il secondo malfattore, localizzato e bloccato ad Ardea.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

