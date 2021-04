“Una targa in memoria dei caduti per la Liberazione”: la proposta della Sinistra di Ardea

Ardea – “Una targa in memoria dei caduti per la Liberazione”: è la proposta della Sinistra di Ardea, che lo ha reso noto in una nota stampa e ha chiesto l’istituzione della targa a spese proprie.

“Attraverso una pec – si legge nella nota – al Presidente del Consiglio Comunale abbiamo fatto richiesta di apporre una targa alla memoria delle donne e degli uomini caduti per la Liberazione presso l’aula consiliare, simbolo della democrazia partecipata già intitolata al Presidente Partigiano Sandro Pertini. Nel contempo si rende disponibile per le spese dell’acquisto della targa”.

