Centrodestra e liste civiche: “Il Comune chiarisca su lavori e viabilità del viadotto di Isola Sacra”

Fiumicino – I consiglieri di opposizione di centrodestra e liste civiche hanno depositato stamane un’interrogazione urgente per chiedere all’Amministrazione di Fiumicino di chiarire la situazione in merito ai lavori del viadotto di Isola Sacra.

Nella interrogazione i consiglieri chiedono conto delle “prove di carico e della relativa certificazione dei lavori effettuati sul viadotto per garantire la sicurezza”, inoltre nell’interrogazione i consiglieri di opposizione si preoccupano di chiedere all’amministrazione di come sia stata gestita la questione della disciplina del traffico visto che “oltre i limiti di velocità e il divieto di transito per i mezzi superiori a 7,5 tonnellate, ci saranno ricadute importanti sul traffico per cui sarà necessario un riordino della viabilità” e proprio in base a questa possibilità gli interroganti chiedono se non sia necessario e opportuno per alleggerire la situazione “riaprire anche l’incrocio tra via della Scafa e via trincea delle frasche“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino