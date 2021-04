Continuano i consigli comunali online ad Ardea, il Sindaco: “Il Covid è sempre più aggressivo”

Ardea – “Sono 73 i casi Covid-19 nell’ultima settimana con 7 decessi negli ultimi 30 giorni. Lo scorso anno, in condizioni di piena pandemia conclamata registravamo casi 10 volte inferiori. Nonostante la zona gialla la variante del virus che aggredisce i cittadini in questo fine mese è decisamente più aggressivo di quanto non lo fosse lo scorso anno“. Così in una nota il sindaco di Ardea Mario Savarese fa chiarezza sulle motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a continuare le sedute del consiglio comunale online e risponde alle recenti dichiarazioni della consigliera di FdI Raffaella Neocliti (leggi qui).

“Purtroppo l’assuefazione alla pandemia ci sta facendo allentare la guardia: è inaccettabile e da incoscienti anteporre le proprie esigenze politiche alla sicurezza dei consiglieri e dei dipendenti dell’ente in occasione del consiglio comunale in programma per il prossimo mercoledì.

Sebbene i lavori necessari per l’ammodernamento delle apparecchiature tecniche sia stato ultimato, non ci sono in aula dispositivi atti a garantire la protezione individuale. Una spesa giudicata inutile da quest’amministrazione perché costosa e di nessuna garanzia di efficacia. I consigli comunali svolti a distanza in via telematica si sono rivelati più efficaci di quelli canonici, senza nulla togliere al diritto dei rappresentanti eletti di intervenire nella discussione.

Spero sinceramente che l’iniziativa preannunciata dalla consigliera Neocliti resti un caso isolato; non giustificato nemmeno da quanto da lei stessa dichiarato di non aver avuto la documentazione delle delibere per l’approvazione del bilancio in tempi utili.

Abbiamo rispettato alla lettera i tempi e le modalità previste dai regolamenti vigenti – conclude il Sindaco -. Credo siano altri i motivi che hanno dettato la scelta della consigliera di minoranza, e me ne dispiaccio”.

