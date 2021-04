Roma – Da oggi è prevista la riapertura delle scuole secondarie di secondo grado, con presenza dal 70 per cento al 100 per cento, e delle Università, attualmente oggetto di limitazioni a seguito della normativa in vigore per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

In considerazione del fatto che ciò potrebbe comportare un sensibile aumento degli utilizzatori dei servizi pubblici di trasporto, con apposita ordinanza, il Questore Esposito, ha predisposto mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica finalizzati ad impedire pericolosi assembramenti e a garantire il rispetto dell’obbligo di utilizzo delle mascherine e del distanziamento sociale di almeno 1 metro.

Difatti, come deciso nella riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e confermato nel Tavolo Tecnico in Questura, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti di Atac Spa e Cotral, è stato concordato un piano di intervento finalizzato a garantire un rientro degli studenti nei rispettivi Istituti Scolastici in linea con le vigenti disposizioni anticovid-19, mediante un coordinamento tra le Sale Operative delle diverse forze di Polizia e degli Enti interessati per facilitare la circolazione delle informazioni relative ai controlli e all’andamento dei flussi di persone, anche al fine di calibrare, secondo le circostanze, le modalità operative di intervento.

A partire dalle prime ore di oggi è stata istituita presso la Centrale Operativa della locale Questura, a cura del Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, una task force composta, oltre che da personale dell’Esercito Italiano e del 118, anche da personale della Polizia di Roma Capitale e dell’Atac Spa, per garantire la necessaria fluidità di informazioni circa l’andamento dei servizi per un tempestivo intervento laddove si verificassero pericolosi assembramenti e problematiche di ordine e sicurezza pubblica.

