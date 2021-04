Covid-19, Von der Leyen: “I cittadini statunitensi vaccinati potranno viaggiare nell’Ue”

Bruxelles – I cittadini statunitensi vaccinati contro il covid potranno viaggiare come turisti nei paesi dell’Unione europea durante l’estate. Lo ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, al New York Times. “Gli americani utilizzano vaccini approvati dall’Agenzia europea del farmaco. Questo consentirà libertà di movimento e di viaggiare nell’Unione Europea”, ha detto.

“Una cosa è chiara: tutti i 27 stati membri accetteranno in maniera incondizionata tutti quelli che sono vaccinati con vaccini approvati dall’Ema”, ha aggiunto. I vaccini Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson che vengono utilizzati negli Stati Uniti hanno ricevuto il via libera dell’Agenzia del farmaco. von der Leyen, come sottolinea il New York Yimes, non ha fatto riferimento a date precise per il semaforo verde e non ha fornito dettagli. Per il quotidiano, però, la svolta è certa. La numero 1 della Commissione europea ha evidenziato che gli Stati Uniti stanno facendo “enormi progressi” con la campagna di vaccinazione per raggiungere l’immunità di gregge garantendo la copertura al 70% della popolazione entro metà giugno. Il via libera agli arrivi è legato “alla situazione epidemiologica, ma il quadro sta migliorando negli Stati Uniti come auspicabilmente sta migliorando anche nell’Unione Europea”.

Tra Ue e Stati Uniti sono in corso contatti da settimane per stabilire le caratteristiche e il formato dei certificati vaccinali che dovranno garantire gli spostamenti. L’Unione Europea si appresta a lanciare un pass vaccinale, che dovrebbe essere disponibile su base volontaria da metà giugno. (fonte Adnkronos)