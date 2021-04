De Rossi guarito dal Covid, sua moglie lo scrive sui social: “Trentasette giorni dopo”

Ostia - Un lungo periodo nella malattia per Daniele De Rossi. Sono tanti 37 giorni di Covid, ma ora l’ex capitano della Roma può tornare a sorridere.

La buona notizia della sua guarigione la diffonde sua moglie su Instagram. Sarah Felberbaum scrive appunto: “Trentasette giorni dopo”. Non dice chiaramente che Daniele è negativo al coronavirus, ma lo fa ben comprendere, dalle parole scritte sui social.

Una bella foto di loro felici. Sorride Daniele e lei, commossa, lo stringe forte a sé. Con un commento di ampia approvazione di Alessandro Florenzi che ha lasciato sotto al post cinque cuoricini rossi. La vita che torna per i coniugi romani e la paura ormai lontana. Era arrivata all’improvviso la malattia. Un tampone positivo a margine della partita dell’Italia con la Lituania, incontro valido per le qualifiche mondiali. A seguito, un focolaio di contagi per lo staff azzurro e i giocatori. Tra gli allenatori della Nazionale anche De Rossi era stato contagiato.

Dopo una tac, che aveva evidenziato una polmonite, De Rossi era stato ricoverato allo Spallanzani. Un ricovero durato qualche giorno e poi il ritorno a casa, dove ha proseguito le cure a domicilio, dopo il miglioramento dell’ex numero 16 giallorosso. In queste ore la guarigione completa dal Covid.

Comune a tanti italiani la storia di De Rossi. Dopo un mese e poco più il morbo della pandemia di questi due ultimi anni, sparisce. Ci è voluto un po’ per Daniele, ma il suo sorriso sulla foto dice tutto. Come l’abbraccio di sua moglie Sarah. L’incubo è passato.

