Fiumicino – Una grande nuvola di fumo nero ha spaventato oggi pomeriggio, 26 aprile 2021, i cittadini di Isola Sacra, nube che è stata ben visibile anche da Focene. Ad andare a fuoco è stato un cumolo di immondizia all’interno dell’ex ristorante abbandonato e fatiscente “La Vecchia Scogliera” in via del Faro.

Sul posto è intervenuta la Protezione Civile Nuovo Domani, che sta cercando di domare le fiamme con due squadre operative.

Foto 3 di 5









Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, ma la struttura, in disuso da oltre 10 anni e che prese poi completamente fuoco nel 2016, non è mai stata ristrutturata o rasa al suolo ed è presto diventata una discarica dove si accumulano continuamente rifiuti di ogni tipo.

Notizia in aggiornamento…

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino