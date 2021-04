Fiumicino in zona gialla, l’assessore Antonelli: “I ristoratori tornano a respirare”

Fiumicino – “A partire da oggi, lunedì 26 aprile, il Lazio è tornato in zona gialla. Come previsto dall’ultimo decreto Draghi, sono consentite le attività di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, fino alle 22. Rimane la possibilità dell’asporto fino alle 22 per i ristoranti, nessuna restrizione invece per la ristorazione con consegna a domicilio”. Lo dichiara l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli.

“L’ amministrazione – aggiunge – per andare incontro alle attività di ristorazione e somministrazione, così come avevamo fatto anche a seguito del precedente lockdown, ha facilitato l’occupazione di suolo pubblico con una procedura semplificata. Per chi volesse fare richiesta o procedere al rinnovo dell’autorizzazione, la documentazione è disponibile sul sito del Comune nella sezione Suap. Ringrazio il dirigente del dipartimento Sviluppo Economico e tutti i dipendenti per il prezioso lavoro che stanno svolgendo in questo periodo particolare di pandemia”.

