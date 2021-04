Fondi, ubriaco al volante provoca un incidente con feriti: denunciato

Fondi – Ubriaco alla guida provoca un incidente con feriti. I Carabinieri di Fondi, a conclusione di accertamenti effettuati a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 16 aprile scorso, hanno deferito all’A.g. In stato di libertà, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, un cittadino albanese 44enne.

L’uomo, in stato di alterazione psicofisica da sostanze alcoliche, alla guida di autovettura, era rimasto coinvolto in incidente stradale con feriti. Oltre ad essere stato denunciato, al 44enne è stata anche ritirata la patente di guida.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi