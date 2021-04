Formia2021, scende in campo “mister preferenze” Taddeo. Ecco con chi

Formia – Era nell’aria già da un po’, ma mancava ancora l’ufficialità. Il “mister preferenze” Gianluca Taddeo sarà il volto di Forza Italia per Formia 2021.

Un’investitura che è arrivata, nei giorni scorsi, dall’europarlamentare fondano Salvatore De Meo (con cui, insieme al consigliere regionale Giuseppe Simeone è andato a visitare l’hub vaccinale di via delle Vigne) che ha fatto sapere: “Reputo Gianluca Taddeo una persona capace e motivata. E’ l’uomo giusto per un cambio di passo che sappia guardare al futuro della città operando nel presente con spirito concreto, fattivo e lungimirante.”

Chi sosterrà la candidatura di Taddeo?

Considerato che è già il terzo candidato sindaco che il centrodestra esprime (in primis, l’onorevole Gianfranco Conte, poi, l’infettivologo Amato La Mura, appoggiato, però, da una maxi coalizione civica), una domanda sorge spontanea: chi sosterrà la candidatura di Taddeo? La sola Forza Italia?

De Meo è intervenuto su questo punto, spiegando che “Gianluca Taddeo si sta confrontando e sta raccogliendo le adesioni di tutti coloro che vogliono condividere con lui e la sua squadra una visione moderna e innovativa di una città che, lavorando in rete con le altre città del Golfo e della provincia, può avere il ruolo che le spetta.”

Insomma, i tempi erano maturi per svelare definitivamente il nome del candidato sindaco, ma non ancora per gli alleati. Anche perché, lo ricordiamo, una rottura si è consumata proprio sul nome del candidato da esprimere nell’ottica di una possibile coalizione, durante i tentativi di dialogo con l’onorevole Conte.

Di certo, i fari, adesso, sono puntati sul partito di Giorgia Meloni. FdI si schiererà con l’alleato in consiglio comunale, ovvero l’onorevole Conte, o sosterrà la via indicata da Fazzone, appoggiando Taddeo? O “gareggerà” da solo, esprimendo un proprio candidato? In una città piena di sorprese come è Formia, non si può mai dire…

In foto: da sinistra Salvatore De Meo, Gianluca Taddeo e Pino Simeone

