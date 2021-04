Il 10 maggio Pap-Test gratuito nei Poliambulatori Lifebrain di Ostia, Acilia e Fiumicino

Lifebrain, leader nella medicina di laboratorio in Italia, sceglie la Festa della Mamma per dare vita a un’iniziativa di prevenzione dedicata alle donne che prevede la possibilità di effettuare gratuitamente il Pap-Test. Un test che, come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, rappresenta il principale strumento di prevenzione del tumore del collo dell’utero.

Lunedì 10 maggio nei Poliambulatori Lifebrain di Ostia Paolo Orlando, Acilia, Fiumicino, Fonte Meravigliosa e Torrimpietra, sarà possibile effettuare gratuitamente il Pap-test. Inoltre, proprio a partire dal 10 e per tutto il mese di maggio, nei poliambulatori coinvolti le mamme e le donne avranno la possibilità di effettuare, a tariffa agevolata, il Check-Up per la prevenzione ginecologica (dalla visita di routine all’ecografia transvaginale) e quello per la prevenzione cardiologica (visita cardiologica, elettrocardiogramma, analisi specifiche ed ecocardiogramma color doppler).

Clicca qui per vedere la locandina

“La Festa della Mamma rappresenta un’occasione per riflettere sul ruolo centrale delle mamme e delle donne nella nostra società e su quanto sia importante investire nell’attività di prevenzione, per tutelare la loro salute”, dichiara Graziella Calugi, Responsabile Scientifico Gruppo Lifebrain.

“Lifebrain – continua la dott.ssa Calugi – crede fermamente nell’importanza dell’attività di prevenzione, per questo poniamo grande impegno in iniziative locali con l’obiettivo di informare e sensibilizzare, ne sono esempi la campagna di screening gratuita promossa per la Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo e le iniziative messe in campo per la Festa dei Papà. L’attenzione che dedichiamo per le realtà locali si inserisce all’interno di un impegno più ampio profuso su scala nazionale: da sempre, infatti, il nostro obiettivo è favorire la prevenzione a ogni livello, dall’informazione all’organizzazione di eventi e iniziative, per fare in modo che il più alto numero di utenti abbia la possibilità di accedere agli screening”, conclude la dott.ssa Calugi.

Info per le prenotazioni: la prenotazione è obbligatoria, per garantire il pieno rispetto delle norme anti Covid-19. Maggiori informazioni per la prenotazione sono disponibili al seguente link oppure al numero 06-87 55 81 33.

(Il Faro online)