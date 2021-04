Oscar 2021, Pausini e Garrone non vincono: rabbia e delusione corrono sui social

Los Angeles – Laura Pausini è la grande delusa della Notte degli Oscar 2021. Non è bastato l’entusiasmo di papà Fabrizio, che qualche giorno fa si era detto sicuro della vittoria, o la bacchetta ‘magica’ portata in tasca fin dai Grammy del 2006, e neanche il tifo sfegatato dell’esercito di fan pronti a festeggiare la notte del ‘sogno americano’. Il suo brano ‘Io sì/Seen’, colonna sonora del film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti con Sophia Loren, si è dovuto inchinare di fronte a ‘Fight For You’, della 24enne H.E.R., incoronata come miglior canzone originale per il film ‘Judas and the Black Messiah’.

Pausini, che era in lizza con il brano scritto dalla cantautrice Diane Warren con le parole dell’artista italiano Niccolò Agliardi, si era esibita nel preshow registrato accompagnata al piano proprio da Diane Warren, alla sua dodicesima nomination agli Oscar.

L’artista di Solarolo (che ha organizzato per lei una serie di iniziative, tra cui l’esposizione di una stella in ogni negozio con la scritta ‘Solarolo è con te’) arrivava alla competizione da grande favorita, dopo la vittoria di qualche settimana fa ai Golden Globe.

“Nel dubbio, non svegliatemi”, aveva scritto qualche ora fa Laura aggiornando costantemente i fan sui social della sua avventura hollywoodiana. ‘Io sì/Seen’ resta comunque l’unico brano nella storia italiana ad aver ricevuto una nomination agli Oscar del cinema: nessun artista italiano aveva mai raggiunto un traguardo così alto.

Ma la Pausini non è l’unica italiana grande sconfitta della notte più lunga del cinema mondiale. Anche ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone ha perso l’occasione di far brillare le nostre maestranze con la ‘ciliegina’ dell’ambita statuetta sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. Candidato a due nomination tecniche, quella per il trucco e acconciatura (Dalia Colli e Mark Coulier) e quella per i costumi (Massimo Cantini Parrini), il film ha dovuto cedere entrambi i premi a ‘Ma Rainey’s Black Bottom’.

Pausini: “Torno in Italia felice”

Oscar 2021? “Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita”. E’ il commento che Laura Pausini affida ad Instagram, descrivendo le sue emozioni al termine della notte degli Oscar. “Torno in Italia felice di riabbracciare la mia bimba che mi aspetta e con la quale festeggeremo di ritrovarci dopo la prima settimana di lontananza della nostra vita. Ma le racconterò il sogno di una notte….incredibile!“, scrive l’artista romagnola.

“Aver fatto parte di un progetto così speciale come ‘The Life Ahead’ con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi -scrive la Pausini- Aver cantato ‘Io sì’ sul palco dell’Academy è un sogno che mai avrei potuto mai sperare si avverasse ancora di più in un’edizione così storica“. Laura riserva poi una parte del messaggio per i ringraziamenti a chi l’ha portata sul palco più importante del cinema mondiale, prima artista del nostro paese ad essere candidata ala statuetta per un brano in lingua italiana.

“Grazie The Academy! Ringrazio Diane Warren, per la nostra canzone e per tutti i traguardi raggiunti, primo fra tutti il Golden Globe, è stata un’esperienza incredibile lavorare insieme! Grazie a Bonnie Greenberg e Niccolò Agliardi! Grazie Palomar, grazie Netflix, mi sono sempre sentita a casa con voi”, aggiunge Pausini. L’artista posta poi, insieme al commento, due foto emblematiche della sua esperienza agli Oscar: una la ritrae sorridente con l’abito di gala, l’altra con un hamburger. “Sfoglia la gallery e scopri come finiscono di solito le serate delle mie nomination!”, scrive ironicamente l’artista.

La delusione sui social

“Non bastava Pinocchio, pure della statuetta a Laura Pausini ci avete privati. No words“. I due italiani in corsa per gli Oscar 2021, Laura Pausini e Matteo Garrone, sono rimasti ‘a bocca asciutta’, ma il web non ci sta e col passare delle ore sono moltissimi i commenti di delusione e rammarico per l’occasione mancata dei due grandi protagonisti del cinema e della musica italiani.

“Dear United States -scrive un utente, metà in inglese metà in italiano- you successfully make italians angry again (cari Stati Uniti, ete riusciti a far arrabbiare ancora una volta gli italiani, ndr). Prima Pinocchio poi Laura Pausini, ditelo che siete solo invidiosi”.

Laura Pausini “meritava di vincere solo per la pelle d’oca che fa venire quando canta questa canzone. Grande Laura!”, aggiunge qualcun altro, a cui fa eco un internauta che vede il lato positivo: “Nessuna delusione -osserva- solo tanto orgoglio per avere avuto la possibilità di vedere Laura Pausini in una platea che merita da sempre, abbiamo sognato con te”. “Laura -sottolinea un altro- non abbiamo vinto ma abbiamo partecipato con eleganza e talento. Dico abbiamo perché lì con te c’era l’Italia”.

Anche i fan di Garrone appaiono molto delusi dal mancato riconoscimento al trucco e acconciature (Dalia Colli e Mark Coulier) e ai costumi (Massimo Cantini Parrini). “Scandaloso!”, tuona qualcuno. “Sarebbe bello ricordare all’Academy – affonda un internauta – che Pinocchio, per scelta di Garrone, contiene il minimo di effetti speciali e tutti i personaggi che vediamo sono truccati e non fatti a uno schermo”. “Con tutta offesa -incalza una ragazza- ma l’Academy è del mestiere? Come fai a non dare l’Oscar al miglior trucco a Pinocchio. Il trucco era una cosa spettacolare, ma vallo a fare tu il trucco sulla pelle che sembra veramente legno…”. (Fonte: Adnkronos)