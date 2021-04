Ostia – E’ stato un brutto incidente quello che si è verificato alle 20 e 30 di ieri, domenica 25 aprile, tra Corso del Duca di Genova e Via Franco Mezzadra a Ostia.

Uno scontro tra due Citroen C3 nel quale sono rimaste ferite 4 donne e sul quale sono accorse tre ambulanze dell’Ares 118, i carabinieri del Norm di Ostia e la Polizia locale per i rilievi utili a stabilire la dinamica e, quindi, le eventuali responsabilità, ma anche i vigili del fuoco per liberare una delle 4 ferite dalle lamiere e mettere in sicurezza i mezzi.

Foto 3 di 3





I soccorritori sono stati tanto tempestivi da portare fuori dall’auto la donna rimasta incastrata prima che l’auto prendesse fuoco.

Le donne ferite sono state trasportate all’ospedale, il Grassi di Ostia, per le cure del caso, seppure per fortuna nessuna delle 4 versa in pericolo di vita. (foto di Andrea Amico)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio