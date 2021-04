Pomezia, l’allarme di Mengozzi: “Via della Maggiona non è sicura, ricostruire il ponticello”

Pomezia – “Questa è via della Maggiona, a Pomezia. Questo non è un restringimento stradale che può passare inosservato: il comune, ormai diversi mesi fa, è dovuto intervenire con urgenza perché una parte della carreggiata era franata”. Così in un post su Facebook il consigliere comunale del Pd Stefano Mengozzi.

“Il risultato è che quella parte di strada non è più sicura – prosegue -, perché si tratta di un ponticello ormai ridotto in pessime condizioni. E soprattutto perché quel restringimento si trova subito dopo una curva con scarsa visibilità per gli automobilisti”.

“Questa mattina – conclude Mengozzi – ho protocollato una mozione per chiedere di intervenire con urgenza per ricostruire l’attraversamento stradale e chiedere di mettere fine al transito di mezzi pesanti sulla strada: esiste un divieto di transito ma gli automezzi ogni giorno attraversano via della Maggiona per raggiungere via Laurentina o via Campobello, incuranti del pericolo che possono creare agli automobilisti”.

