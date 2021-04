Roma, attacca l’ambasciata della Costa d’Avorio e aggredisce i poliziotti: arrestato

Roma – Vasi e vetrata d’ingresso agli uffici distrutti, plafoniere infrante, distributore di bevande danneggiato oltre a forti rumori provenire dall’interno di un edificio. Questo quanto constatato dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti presso l’ambasciata della Costa d’ Avorio sabato scorso.

A segnalare al Nue 112 la presenza di un uomo armato con un grosso tubo in ferro che stava danneggiando la porta laterale destra della struttura, un passante. In presenza di Ambasciata, obiettivo sensibile, immediato, è scattato il piano antiterrorismo, coordinato dalla Centrale Operativa della Questura.

Sul posto sono stati inviati gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, Sezione Volanti, Distretto Salario e Commissariato Porta Pia che hanno circondato la struttura. Simultaneo è stato l’invio della squadra antiterrorismo dell’Unità Operativa Primo Intervento che ha effettuato due bonifiche. La prima durante la quale ha rintracciato – al piano terra – il cittadino malese, intento a distruggere alcuni suppellettili. Lo straniero, nonostante abbia opposto una strenua resistenza agli agenti, è stato bloccato e arrestato. La seconda bonifica è stata eseguita subito dopo in tutte le stanze presenti all’interno dell’ambasciata.

L’arrestato, durante la perquisizione è stato trovato in possesso di alcuni documenti sottratti all’interno dell’edificio che sono stati riconsegnati a personale diplomatico. Il 31enne originario del Mali è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, furto, danneggiamento e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il tubo da cantiere in ferro rinvenuto nei pressi della porta d’ingresso laterale è stato sequestrato.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo