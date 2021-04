Roma,12enne disabile pestata dal branco: identificati 4 minori tra gli aggressori

Roma – E’ stata aggredita brutalmente mentre era al Parco, in zona Roma Nord. I fatti risalgono al 2 aprile e hanno come protagonista una 12enne disabile.

La ragazzina è stata buttata a terra, presa a pugni e a calci. Autrice dell’aggressione dapprima sarebbe stata una coetanea poi due e presto… il branco. Una ventina di ragazzini sono stati identificati dai carabinieri, grazie a video realizzati da qualcuno che ha assistito e ripreso i fatti per postarli poi su un social.

Il video è diventato virale ed è stato prezioso per gli inquirenti che hanno potuto ricostruire l’accaduto e dare un volto ai giovanissimi aggressori.

Una storia di violenza assurda finita solo grazie all’intervento dei passanti. Vicenda per la quale è stato aperto un fascicolo di inchiesta per lesioni e stalking dalla Procura dei minori e non solo, perché la mamma della ragazzina dopo averla affidata alle cure dei sanitari ha anche denunciato l’accaduto al Centro nazionale Contro il Bullismo.

Al momento l’attenzione degli inquirenti è concentrata su 4 minori, ma le indagini vanno avanti, mentre la 12enne tumefatta e con trauma cranico è stata ricoverata in ospedale.

