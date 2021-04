Sport e attività fisica in zona gialla: cosa si può fare e cosa no

Tornano gli sport da contatto da poter praticare, una novità rispetto al passato, aiutata anche dalla campagna vaccinale in corso e dai dati che emergono dal livello di contagi. Ma all’aperto e nelle regioni di colore giallo.

Dal 26 aprile torna un margine di normalità per gli appassionati di sport. Calcetto, pallacanestro, pallavolo e con le dovute accortezze anti Covid, ormai conosciute, potranno essere praticate dagli amanti delle discipline. Quindi, insieme agli sport da contatto, anche quelli di squadra.

Dal 15 maggio e sempre in zona gialla, tornano all’attività le piscine, ma solo quelle all’aperto. Per quelle al chiuso, vi è in queste ore un dibattito tra le regioni e il Governo. Intanto ripartono quelle outdoor. Le palestre riapriranno il 1 giugno, sia quelle al chiuso che quelle al coperto. In conformità ai protocolli decisi.

Si riapre agli spettatori negli eventi sportivi. In tutte le competizioni nazionali di Coni e Cip (Comitato Italiano Olimpico e Comitato Italiano Paralimpico) il pubblico potrà partecipare ma solo in piccole percentuali: il 25% come indica il nuovo decreto uscito. Seguendo la linea dell’Europeo di calcio. 1000 spettatori all’aperto e 500 al coperto e sempre in zona gialla. Tuttavia, l’istituzione sportiva delegata, come cita il decreto, può decidere un numero diverso di spettatori sugli spalti, ma solamente all’aperto e sempre nel rispetto delle norme anti Covid.

Si potrà svolgere attività fisica all’aperto e attività sportiva, anche individuale, rispettando il distanziamento e nei parchi o in zone circoscritte.

