Un “ponticello” pedonale fra l’Infernetto e Casal Palocco: la proposta di Bozzi

Ostia – “Stamattina si è tenuta una commissione Lavori pubblici in Municipio X, dove avevo chiesto di affrontare il problema dell’attraversamento della Colombo dall’Infernetto verso Casal Palocco e viceversa”. Inizia così una nota diffusa da Andrea Bozzi, capogruppo di Sogno Comune in Municipio X.

“I cittadini – racconta Bozzi – mi hanno proposto l’idea di un ‘ponticello’, che sarebbe utilissimo per attraversare la Colombo da via Davico, dove ci sono anche i parcheggi, ma che è separata da un fosso e dal guard rail che non consentono di raggiungere l’attraversamento pedonale al semaforo. Per raggiungerlo, in pratica, bisogna farsi a piedi da via Umberto Giordano, che incrocia via Davico, più di cento metri sulla laterale della Colombo direzione Roma, su uno sterrato pericoloso e assolutamente improprio e, chi lo fa, lo fa a suo rischio e pericolo”.

“L’alternativa al ponticello, ma per me in subordine, sarebbe quindi fare dei lavori per rendere praticabile quel tratto fino al semaforo. Ringrazio il presidente della commissione Raffaele Presta che con impegno ha accolto l’istanza e i colleghi. La commissione è finita con la richiesta verso i dipartimenti competenti municipali e capitolini di avviare una progettualità. Spero che in tempi brevi si riesca almeno a mettere le basi per una piccola opera che darebbe un grande beneficio a molti cittadini”, conclude Bozzi.

