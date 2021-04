Volontariato, DemoS Fiumicino: “No all’imposta sull’occupazione di suolo pubblico e della pubblicità”

Fiumicino – “Nell’ultimo periodo, abbiamo ben compreso l’importanza del volontariato nella nostra comunità. Per questo motivo riteniamo che le Associazioni di Promozione Sociale, così come le Organizzazioni Di Volontariato, devono essere supportate e libere di svolgere il loro ruolo nel nostro territorio”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di DemoS Fiumicino, Maurizio Ferreri.

“Nella discussione generale sul nuovo regolamento comunale, – spiega il Capogruppo – abbiamo presentato un Ordine Del Giorno per chiedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta relativa all’occupazione di suolo pubblico e della pubblicità attraverso affissioni o volantinaggio inerenti i loro contatti, eventi e servizi offerti.

Un Ordine Del Giorno approvato in modo unanime da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale”.

“Nello stesso documento – conclude Ferreri – abbiamo inserito anche la richiesta di esenzione dall’imposta per l’occupazione degli spazi pubblici soprastanti, effettuate con luminarie e addobbi durante feste religiose e popolari”.

