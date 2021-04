Budelli, l’eremita lascia l’isola dopo 32 anni: “Tutto ha una fine”

Budelli – Trentadue anni. Questo il lasso di tempo che Mauro Morandi, 82 anni, ha vissuto da eremita nella località di Budelli, sulla costa settentrionale della Sardegna. Arrivato “appena” cinquantenne, Morandi ha deciso di intraprendere una parte della sua vita sull’isola, svolgendo la mansione di guida turistica volontaria nella località, famosa per la sua Spiaggia Rosa.

Ma ora il tempo è scaduto; “Tutto ha una fine”, afferma Morandi. Dopo tanti anni passati a combattere per la sua permanenza a Budelli ed in seguito ad uno sfratto scongiurato per il rotto della cuffia solo qualche mese fa, l’uomo ha deciso che è arrivato il momento di arrendersi, affittando un appartamento in località La Maddalena.

L’ex insegnante di educazione fisica era arrivato sull’isola su un catamarano comprato insieme ad alcuni amici che doveva essere destinato alla Polinesia. Il destino ha poi fatto il suo corso fino a portare Morandi sul territorio sardo, territorio da cui non si è mai staccato. Da quel momento, Morandi ha intrapreso la sua battaglia per poter rimanere in quell’angolo di paradiso in maniera legale, scontrandosi però con le autorità locali, che hanno storicamente cercato di mettergli i bastoni tra le ruote.

Le ultime accuse comminategli, a detta di Michele Zanelli, direttore dell’ente Parco Nazionale della Maddalena, ruotano soprattutto attorno ai lavori di ristrutturazione del posto, tuttora in corso, che non possono essere effettuati con la compresenza di Morandi, quest’ultimo causa di qualche sparuto abuso edilizio.

D’altro canto, la vicenda Morandi sta a cuore a gran parte della popolazione locale, che si è evidentemente affezionata alla cordiale figura dell’eremita; prova ne è la raccolta firme di qualche mese fa, che ha consentito all’eremita di poter continuare a vivere a Budelli, evitando uno sfratto che appariva quasi scontato; la raccolta firme ha raggiunto quota 20mila adesioni.

Adesso però, la resa.

“È una 20ina di anni che lotto contro chi mi vuole mandare via, anche se sostenuto , psicologicamente e non solo da Budelli e da tutti voi che mi sostenete , ora però mi sono veramente rotto le palle e me ne andrò sperando che in futuro Budelli sia salvaguardata come io ho fatto da ben 32 anni.”

Scrive Morandi su un post sulla sua pagina Facebook. Il linguaggio è colorito, il lessico alquanto maccheronico, ma il messaggio è molto chiaro. Una nota nostalgica accompagna le parole dell’eremita, evidentemente dispiaciuto di abbandonare il posto che lo ha accolto per trentadue anni, ma comunque pronto e determinato a vivere la sua nuova vita alla Maddalena, una località comunque molto vicina a Budelli. “Ciao ragazze e ragazzi. Vedrete ancora le mie foto da un’altro posto tanto la Sardegna è tutta bella”.

Una cosa è certa: il signor Morandi, nonostante questo forzato abbandono, non demorde e guarda con speranza al futuro: questo, anche grazie alla fantomatica C., una donna che, a detta sua, gli ha fatto scoprire l’amore. Morandi quindi, è pronto per una nuova vita; se questa sarà in buona compagnia, ancora meglio.

