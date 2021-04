Chi è Cody Walker: vita privata, carriera e fratelli

Cody Walker è un giovane attore statunitense che ha iniziato la sua carriera sul set come stuntman. Il primo ruolo da protagonista arriva con la morte del fratello Paul in un incidente stradale nel 2013 durante le riprese del settimo capitolo della saga di Fast and Furious.

La carriera sul grande e piccolo schermo

Cody Beau Walker è nato il 13 giugno 1988 a Los Angeles, si è laureato all’Università di Santa Barbara in California, ma sognando di diventare un attore come il fratello Paul ha iniziato la sua carriera nel cinema come stuntman. Con la scomparsa di suo fratello Paul, lui e il terzo dei fratelli Walker, Caleb, vestiranno i panni di Brian O’Conner, il personaggio interpretato da Paul in Fast and Furious (guarda il video) per permettere di concludere le riprese del settimo film della saga.

La carriera sul grande e piccolo schermo

Successivamente Cody decise di continuare a lavorare come attore, nel 2016 reciterà con Nicolas Cage in World War II: Men of Courage. Il suo ruolo più importante però arriverà nel 2019 con il film d’azione Shadow Wolves. Anche durante la pandemia ha continuato a lavorare sul set, infatti nel 2020 ha preso parte al film drammatioco sulla guerra The Last Full Measure nel quale interpreta Young Kepper. Nel 2021 si cala nei panni di Vincent, personaggio della pellicola The Jungle Demon.

Sul piccolo schermo Walker parteciperà a due sceneggiati, il primo nel 2016 nella serie TV In the Rough nella quale interpreta Blake McCracken, il secondo invece arriverà nel 2018 nel quale interpreterà se stesso nel documentario sulla vita di suo fratello Paul I Am Paul Walker.

Vita privata

Nella vita privata Cody porta avanti i progetti di suo fratello, infatti è il capo di Reach Out Worldwide, l’organizzazione non a scopo di lucro che Paul aveva fondato a seguito dei terremoti di Haiti nel 2010 per aiutare i soccorritori ad ottenere l’ingresso a zone colpite da calamità in tutto il mondo.

Il 15 agosto 2015 Cody ha sposato la fidanzata Felicia Knox.