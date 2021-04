Civitavecchia, lavori alla rete idrica: le zone che resteranno senz’acqua giovedì 29 aprile

Civitavecchia – Il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 comunica che, per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete, volti a migliorare il servizio idrico offerto alla cittadinanza, sarà necessario sospendere il flusso idrico in data 29 aprile 2021, dalle ore 7:00 alle ore 19:00, salvo imprevisti, alle utenze presenti presso i seguenti indirizzi: Vva Tirso, via vella Frassinella, via Santa Lucia, via Braccianese Claudia, via Ponton De Rocchi, via Pietro Biferali, via Vittori Cernusco, via Biferali, via Arcangelo Bartolozzi, via Benedetto Lucignani, via Vittorio Palma, via De Paolis, via Scimia, via Fratelli Cervi, via del Frassinello, via Rolando Carlevaro, via Felice Tazzini, via Delle Vigne, via Angelo Molinari, via della Campanella, via Scirè.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe. Per ridurre il disagio è stato predisposto un servizio alternativo di rifornimento tramite autobotti, che stazioneranno durante tutta la durata del fuori servizio in via Braccianese Claudia 84a, angolo via Rolando Carlevaro (fronte parcheggio Cimitero Nuovo), e via Tirso (fronte Centrale Terna). Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia