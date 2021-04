Dragaggio del porto di Anzio: in arrivo i dati sulle analisi della sabbia

Anzio – Saranno pronte a breve le analisi del campionamento subacqueo della sabbia, prelevata nel canale di accesso al Porto di Anzio, propedeutiche all’intervento di dragaggio ed alla conseguente opera di ripascimento lungo le spiagge di Ponente.

Continua, senza sosta, l’impegno congiunto dell’Amministrazione De Angelis e della nuova struttura societaria della Capo d’Anzio Spa, guidata dal Presidente, prof. Ernesto Monti, finalizzato a mettere in sicurezza, in collaborazione con la Regione Lazio, il canale d’accesso al bacino portuale.

A coordinare le operazioni di campionamento in mare, affidate nei giorni scorsi dall’Ente Comunale, il Responsabile Tecnico della Capo d’Anzio, Gabriele Carannante, il Consigliere Comunale delegato al Demanio, Massimiliano Marigliani ed il Funzionario Responsabile del settore, Walter Dell’Accio. L’intervento segue l’esecuzione dei rilievi batimetrici, ottimamente eseguiti dalla Capo d’Anzio.

“Stiamo lavorando alacremente, in sintonia con la Regione Lazio, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – per coniugare l’intervento di escavo del Porto con il ripascimento delle spiagge, che contiamo di portare a compimento prima dell’inizio della stagione estiva”.

