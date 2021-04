Euroma2 investe sulla cultura: nelle scuole romane arriva la collana “A spasso con Ettore”

Roma – Si chiama Ettore ed è il protagonista del libro “Ettore, il Riccio viaggiatore” (Scalpendi Editore), parte della collana nata da una brillante intuizione dell’autrice Camilla Anselmi.

Grazie alle iniziative di Euroma2, il piccolo riccio è diventato in breve tempo il compagno di viaggio di migliaia di bambini che, attraverso le avventure di Ettore, hanno scoperto negli anni le meraviglie storico-artistiche del Bel Paese.

Euroma2 Educational Experience, fin dal 2017, ha creduto nel valore del progetto editoriale ed offerto a quest’ultimo tutto il suo sostegno, attraverso la realizzazione di veri e propri itinerari scenografici ricreati virtualmente, offrendo a tantissimi piccoli visitatori un’esperienza esplorativa altamente formativa. Questa non ha lasciato indifferenti neppure i ragazzi delle superiori, che hanno colto l’occasione per concretizzare le conoscenze apprese a scuola.

In tempi peculiari quali quello del Covid-19, Euroma2 ed Ettore, il riccio viaggiatore, non si fermano. Insieme propongono una iniziativa-video per mantenere intatto l’obiettivo originale: guidare i bambini in un itinerario straordinario alla scoperta di ricchezze artistiche e della storia dell’Italia.

In un anno nel quale i viaggi sono stati azzerati a causa della pandemia, il protagonista proporrà ai bambini e ai ragazzi un percorso virtuale che, oltre a presentare il patrimonio culturale italiano, promuove la curiosità e permette di viaggiare con il mezzo più speciale: la fantasia.

I video già realizzati hanno riguardato le città di Roma e Milano. Il prossimo viaggio porterà gli alunni delle scuole elementari alla scoperta di Torino, una città dal fascino unico, dove sono passati imperatori, sono nati regni, in cui la storia ha lasciato segni indelebili. Grazie alla voce della conduttrice televisiva Veronica Maya e alla colonna sonora realizzata dal Maestro Milo Catello in collaborazione con l’associazione musicale Assoflute, l’esperienza si arricchisce di ulteriori emozioni.

Nel confermare l’impegno verso l’educazione scolastica e a testimonianza dell’attenzione verso il territorio dello stesso Centro, dal 26 al 30 aprile il progetto di Euroma2 “Ettore, il Riccio viagiatore”, tramite le scuole romane aderenti all’iniziativa, raggiungerà più di 3.500 ragazzi.

L’iniziativa è patrocinata da Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale e Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale.

