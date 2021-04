Favola Camboni, un argento mondiale da impazzire: “Il momento più bello della vita”

Cadice - Dopo il secondo posto conquistato agli Europei con il pass olimpico ottenuto per Tokyo 2020, Mattia Camboni conferma il momento di forma eccezionale e vince un’altra medaglia.

Sono in corso i Mondiali a Cadice e nella RS:X di vela e l’azzurro ha messo al collo l’argento iridato, guadagnando una preziosa posizione in classifica, grazie alla vittoria nella Medal Race di gara: “Non ho parole per descrivere quello che sto provando – ha scritto il vicecampione mondiale sulla sua pagina di Instagram - è forse il momento più bello della mia vita”.

Con lui gioisce anche Marta Maggetti. Ha chiuso al sesto posto la competizione iridata. E terza nella Medal Race di categoria.

