Musica – Mercoledì 28 aprile un ricco pomeriggio su Radio Civita InBlu, la radio del basso Lazio e alta Campania. Alle 17.00 sarà ospite in “Parole on the road” il cantante Virginio mentre alle 19.00 l’isola di Ventotene e le sue bellezze saranno protagoniste a “In giro per il Golfo”.

Protagonista del Festival di Sanremo, vincitore della decima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, vincitore del Wind Music Award. Sono solo alcuni dei traguardi raggiunti da Virginio, originario di Fondi, nel panorama musicale italiano. La sua è una delle voci più apprezzate della musica e al suo attivo vanta collaborazioni di primissimo piano: da Laura Pausini a Kylie Minogue, da Francesca Michelin a Raf. Nelle scorse settimane è uscito il suo nuovo singolo “Rimani” che anticipa l’uscita dell’album.

Foto 2 di 2



Proprio di questo, e molto altro, Virginio parlerà nel corso dell’intervista che mercoledì 28 aprile rilascerà al programma “Parole on the road” condotto da Giuseppe Del Signore su Radio Civita InBlu. In onda anche le rubriche “La radio si racconta” con Gianmarco Fiaschini, “Turisti on the road” con Adriano Abbondanza e “La buona notizia della settimana” raccontata da Angela Nicoletti.

Ventotene e le sue bellezze. Se ne parlerà a “In giro per il Golfo” mercoledì 28 aprile dalle 19 alle 21, raccontando il territorio con i suoi protagonisti. Ospiti la presidente della Pro Loco Rosa Maria Curcio, e Sara Riello, la direttore scientifica del Museo della Migrazione ed Osservatorio Ornitologico di Ventotene.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Musica