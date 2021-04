Il lupo è tornato al Parco Nazionale del Circeo: l’esemplare immortalato in uno scatto

Torna il lupo nel Parco Nazionale del Circeo, una specie che è stata finalmente protetta e che con l’aiuto delle istituzioni nazionali viene immortalata in rari scatti in tutta Italia grazie alle “foto-trappole”. Una notizia importante, un segno che il lupo sta tornando, in modo del tutto spontaneo, ad abitare molte delle zone dalle quali sembrava scomparso a causa delle persecuzioni da parte dell’uomo.

L’obiettivo è quello di monitorare la distribuzione e la consistenza sul territorio nazionale attraverso dei disegni di campionamento e protocolli avanzati e messi a punto dall’Ispra. Ora il lupo è arrivato al Parco del Circeo, vicino Sabaudia, dove un avvistamento simile non avveniva da tempo. (Foto: Parco Nazionale del Circeo)

(Il Faro online)