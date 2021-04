Incidente nei pressi del viadotto della Magliana direzione Roma: file chilometriche

Roma – Un incidente nei pressi del Viadotto della Magliana in direzione Roma sta creando file chilometriche. Un’auto si è scontrata con un furgone. La vettura ha la parte anteriore completamente distrutta, così come la parte posteriore del furgone.

La fila di auto coinvolge anche le vetture che viaggiano sull’Autostrada Roma- Fiumicino in direzione Roma e arriva fino allo svincolo della Fiera di Roma per chi viaggia da Fiumicino in direzione Roma è consigliato uscire verso il Raccordo o fare strade alternative come la Portuense.

(Il Faro online)