Latina, al via i vaccini anti-Covid per gli over 50: come prenotarsi

Latina – L’Asl di Latina rende noto che “a decorrere da oggi, 27 aprile, in linea col piano vaccinale della Regione Lazio, le persone con comorbidità (categoria 4 piano nazionale vaccinale) delle classi d’età 50 – 59 anni (nati nel 1971 – 1962) potranno prenotarsi per ricevere la vaccinazione Covid19. La vaccinazione verrà somministrata a partire dal 3 maggio 2021.

La prenotazione dovrà avvenire sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. Potranno prenotarsi tutti i possessori di tesserino di esenzione con codice di patologia riportato nella tabella presente al seguente link: https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/02_codici_esenzione_comorbidita.pdf

Per rafforzare l’offerta della campagna vaccinale di contrasto al Covid19, la Asl di Latina mette inoltre a disposizione ulteriori sedi di somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech presso la Casa di Cura città di Aprilia in Via delle Palme, 25, 04011 di Aprilia e la Casa di Cura del Sole in Via Giuseppe Paone, 58, 04023 di Formia.

Per dettagli consultare il sito https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-persone-concomorbidita”.

