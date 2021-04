Opposizione esclusa dalla cerimonia: “Il 25 aprile ad Ardea diventa la festa del M5S”

Ardea – “Il 25 aprile ad Ardea è diventata la Festa di Partito dei 5 Stelle”. Si apre così il comunicato stampa dei Consiglieri Comunali dei Gruppi Fratelli d’Italia, Lega, Cambiamo e Indipendente, che non hanno potuto prendere parte alla cerimonia del 25 aprile festeggiata in piazza del Popolo ad Ardea (leggi qui), dato che all’evento non era stato invitato nessuno dall’Amministrazione.

“L’Amministrazione Comunale di Ardea del Movimento 5 Stelle ‘dimentica’ totalmente l’opposizione per il 25 aprile, trasformando la Festa della Liberazione in una parata di partito”, scrive l’opposizione.

La cerimonia, di fatto, si è svolta in tutto silenzio con la posa della corona al monumento ai caduti da parte di consiglieri di maggioranza del M5S. Alla celebrazione hanno preso parte anche numerose associazioni del territorio, dalla Protezione Civile, alla Croce Rossa Italiana, oltre alla Guardia di Finanza, all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia Locale di Ardea. Non era presente neanche il sindaco Mario Savarese, che ha delegato il suo vice Morris Orakian.

Una cerimonia organizzata in tutto anonimato, come se la festa della Liberazione fosse soltanto una festa di bandiera alla quale partecipano esclusivamente i consiglieri appartenenti ad un preciso partito politico. L’opposizione non ci sta, e sbotta: “E’ una vergogna che il Governo di Savarese e ‘compagni’ grillini abbiano deciso di non comunicare e tantomeno invitare i Consiglieri Comunali di Minoranza, trasformando la celebrazione in piazza del Popolo in un evento di bandiera, dove sono stati presenti Consiglieri Comunali di Maggioranza e non gli altri”.

“Dopo i disastri combinati – proseguono i Consiglieri – con spese senza senso, con la disorganizzazione che regna sovrana, con i professionisti del caos, questa volta, per l’ennesima volta, se ne fregano di chi dovrebbe svolgere il proprio ruolo istituzionale. Dallo sfacelo delle opere pubbliche siamo ormai passati allo sfacelo morale di Ardea. Dopo il passaggio dei grillini ci saranno solo macerie da ricostruire”.

