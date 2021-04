Santa Marinella, nasconde la droga nel giardino di casa: arrestato commerciante-pusher

Santa Marinella – Commerciante di Santa Marinella arrestato dalla Polizia di Stato per essere stato trovato in possesso di circa 150 grammi di cocaina. L’arresto del pusher è stato eseguito dagli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati inerenti lo spaccio di droga.

Gli investigatori sono arrivati all’uomo, con precedenti di polizia relativi alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un’attività info-investigativa, rinvenendo, in un contenitore ermetico sotterrato nel giardino della sua villa, lo stupefacente ed un bilancino di precisione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

