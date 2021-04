Sbarca al Porto di Civitavecchia con un carico di 207 chili di marijuana: arrestato

Civitavecchia – Avrebbero invaso il mercato della capitale i 207 chilogrammi di marijuana intercettati nel porto di Civitavecchia dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.

Durante i controlli di routine, alle Fiamme Gialle della Compagnia di Civitavecchia, coordinate dal locale Gruppo, non è sfuggito l’arrivo di un furgone, sbarcato da una motonave proveniente da Olbia, che trasportava vecchi mobili e masserizie varie.

I sospetti sono stati confermati dall’interesse per il carico da parte del cane anti-droga “Losna”, che ha indotto i militari a ispezionare il mezzo, rinvenendo all’interno dei mobili la droga, confezionata in buste di cellophane.

L’autista del furgone, un 42enne della provincia di Nuoro, è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

La droga, se fosse giunta a destinazione, avrebbe fruttato oltre 3 milioni di euro, considerata la sua ottima qualità e le attuali quotazioni sulle piazze di spaccio.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in campo dalla Guardia di Finanza di Roma negli scali aeroportuali e portuali di accesso alla Capitale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

