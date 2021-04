Sinistra Italiana pronta a scendere in piazza per dire “no” ai licenziamenti Alitalia

Fiumicino – “Mercoledi 28 aprile alle ore 10.00 presso Piazza San Silvestro, saremo accanto ai lavoratori di tutto l’indotto aeroportuale per ribadire la nostra posizione circa il No ai licenziamenti Alitalia, il No ai licenziamenti AirItaly e il No a tutti quei licenziamenti che dal ridimensionamento della compagnia di bandiera si succederanno”. cosi Massimo Cervellini e Massimo Iannarella segretari rispettivamente di Sinistra Italiana Lazio e Sinistra Italiana Fiumicino.

“Il ridimensionamento – proseguono – a vettore regionale della compagnia di bandiera, non farà altro che avere enormi ricadute occupazionali con conseguenze catastrofiche per le attività produttive dei trasporti e del turismo dell’intero Paese.

Ciò che ribadiamo con forza è la disparità di trattamento che l’Ue prevede nei confronti di Alitalia, una compagnia a cui non è consentito neanche tenere il nome. Sinistra Italiana Lazio e Sinistra Italiana Fiumicino a questi diktat dicono No.

Bisogna intervenire con determinazione per salvaguardare l’intero settore e per rilanciare Alitalia. Salvare Alitalia non significa solo salvare una compagnia nazionale ma salvaguardare anche tutti quei posti di lavoro collegati alla compagnia stessa.

In Parlamento ci si appresta a votare il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, crediamo che tra i provvedimenti debbano essere previsti, necessariamente, anche interventi che rilancino tutto l’indotto aeroportuale, a partire da Alitalia”, concludono i Segretari Cervellini e Iannarella.

(Il Faro online)